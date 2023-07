‘’Estamos vivendo um pesadelo,’’ diz família de jovem desaparecida em Itaboraí

Familiares de Michelly da Silva Elias Pereira, de 29 anos, desaparecida desde o dia 31 de maio deste ano, em Itaboraí relatam a angústia sentida pela falta de notícias a respeito do paradeiro da jovem, que não é vista há um mês e 18 dias.

A itaboraiense foi vista pela última vez na garupa de uma moto indo em direção ao bairro Apolo II. Naquele dia, a jovem avisou à mãe e ao irmão que iria dar uma volta, mas não retornou. Apesar de ser uma pessoa tipicamente ‘’festeira’’ conforme relatou Matheus da Silva Elias, irmão da desaparecida, Michelly não tinha histórico de sair sem avisar a ele ou a mãe, com quem ela dividia o convívio.

‘’Ela ainda não foi encontrada e não temos nenhuma informação da polícia. Estamos vivendo um pesadelo sem notícias do que aconteceu com ela. A real é que estão deixando cair no esquecimento, mas não será esquecido.’’