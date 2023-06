Família busca informações sobre moradora de Itaboraí desaparecida

Michelly da Silva Elias Pereira, de 29 anos, desapareceu no último dia 31 de maio, no bairro Marambaia, em Itaboraí. A mulher avisou ao irmão e à mãe que ia sair e desde então não retornou para casa. Michelly foi vista pela última vez na garupa de uma moto, indo em direção ao Apolo II. A família teme que ela possa ter sido vítima de alguma emboscada, já que a jovem não tinha histórico de deixar a família sem notícias.

Michelly mora com o irmão Matheus da Silva Elias, de 28 anos, e a mãe. Na última quarta-feira, em que foi vista, a jovem teria dito ao irmão que iria sair para dar uma volta. ‘’Ela é extrovertida, gosta de festa, sair aos finais de semana, mas quando estava em casa, era bem família." relatou o irmão.

Segundo o irmão, a jovem era uma pessoa bem conhecida pelo bairro e extrovertida | Foto: Divulgação

Os familiares já divulgaram as fotos da jovem, assim como registraram ocorrência na 71ª DP (Itaboraí), ainda assim, não receberam mais nenhuma informação senão a de que ela foi vista na garupa de uma moto. A mulher estava vestindo uma jaqueta jeans, bermuda e chinelos. Buscas em hospitais também foram feitas, mas Michelly não deu entrada em nenhuma unidade de saúde. O irmão acredita que a jovem não esteja muito longe da região.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo Setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), e cuidados estão sendo tomados para apurar a situação e localizá-la.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Michelly, entre em contato com o número 21 971634622 (Matheus, irmão de Michelly) ou através do canal do Disque Denúncia através do número 2253-1177, onde as informações também podem ser dadas anonimamente.

*Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas