Morre fundador da Embelleze, Itamar Serpa, aos 82 anos

Morreu na noite da última terça-feira (18), o empresário e fundador da Embelleze, Itamar Serpa, aos 82 anos. A notícia foi divulgada através de uma publicação conjunta nas redes sociais de Itamar e da Embelleze, e a causa da morte não foi divulgada. Não há informações sobre o velório até o momento.

Em um dos trechos da publicação de anúncio, a empresa declarou: "Dedicou sua vida a fazer deste mundo um lugar melhor para todos que com ele conviveram. Fazia questão de ouvir, de ensinar e sempre inspirar", e completou contando um pouco sobre o objetivo de Itamar, “Exemplo em tudo que fez, foi um grande pai, amigo e empresário. Tinha como missão principal transformar vidas. E fizemos deste propósito o lema maior da Embelleze e que, a partir de hoje, se torna ainda mais eterno, como ele sempre será!”.

Leia mais:

Em busca de Thannos: campanha cresce e recompensas também

Mãe pede ajuda para encontrar filho autista que está desparecido em Niterói

O empresário, que criou a Embelleze como o trabalho de sua vida, nasceu no interior do Espírito Santo e trabalhou desde muito novo. A mudança para o Rio de Janeiro veio quando Itamar Serpa foi aprovado na faculdade de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que foi onde deu o pontapé inicial em sua carreira.

A Embelleze foi criada em 1969, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com o foco em produzir e vender produtos de beleza, mas se tornou muito mais que isso quando o Instituto Embelleze surgiu, alguns anos depois. O instituto tem o objetivo de formar e capacitar homens e mulheres que trabalham no ramo da beleza, como cabeleireiros e manicures.

Itamar, também conhecido como "Seu Embelleze", era querido por muitos famosos, que publicaram homenagens após a notícia de sua morte. Tatá Werneck, Evelyn Regly, Jojo Todynho, Jade Seba, entre outros. Sua ex-esposa, Monique Elias, de 42 anos, foi uma das pessoas a postar homenagens ao falecido empresário. Em seu Instagram, Monique comentou: “Generosidade, empatia, ensinar a ver beleza nas diferenças, sua missão e as marcas que deixou em mim. (...) Te amaremos para sempre!”.