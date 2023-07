Apesar da proporção, queimada em Charitas não teve feridos

Apesar da grande proporção, a queimada em uma área de mata sobre o Túnel Charitas-Cafubá, no bairro de Charitas, em Niterói, na noite desta segunda-feira (17), não gerou vítimas. O fogo que consumiu boa parte da vegetação ocasionou a sensação da noite estar 'avermelhada', o que chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Charitas foi acionado às 19h55 para combater o incêndio. Por conta da proximidade, moradores do Morro do Preventório ficaram preocupados com a possibilidade do fogo se espalhar para a comunidade. Porém os bombeiros conseguiram controlar a queimada, que não provocou ferimentos ou mortes. Não há informações sobre animais feridos também.

Além da noite 'avermelhada', as queimadas também fizeram com que uma densa fumaça se alastrasse pela orla de Jurujuba. A fumaça chegou a atrapalhar a visibilidade dos motoristas que tentavam acessar o túnel por Charitas, que teve sua pista da direita interditada. Segundo moradores, o fogo se alastrou logo ao anoitecer.



A perícia tenta agora descobrir o que pode ter causado o incêndio.