Incêndio deixa noite 'vermelha' e assusta na Zona Sul de Niterói (vídeo)

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, está destruindo uma área de mata no morro sobre o Túnel Charitas-Cafubá, no lado de Charitas, na Zona de Niterói, e deixando a sensação de a noite estar 'avermelhada' na noite dessa segunda-feira (17). Desde o início da noite, Bombeiros dos Quartéis de Charitas e da Região Oceânica trabalham para apagar as chamas.

Além da noite 'avermelhada', as queimadas também fazem com que uma densa fumaça se alastre pela orla de Jurujuba. O incidente está deixando alarmados os Moradores do Morro do Preventório e também pedestres e motoristas que circulavam pelo Túnel pela orla de Charitas em sentido Região Oceânica.

A fumaça atrapalha a visibilidade dos motoristas logo que eles entram no túnel por Charitas. Segundo moradores, assim que anoiteceu o fogo se alastrou. Além de apagar as chamas, os bombeiros tentam saber quais são as causas do incidente.



