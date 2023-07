Pai e filha são presos por homicídio doloso após confusão em hospital do Rio

Um homem e sua filha foram presos em flagrante após agredirem uma médica, depredarem a unidade de saúde, e causarem a morte de uma paciente que estava internada em estado grave e precisava de atendimento. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (16), no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A dupla foi indiciada por homicídio doloso, dano ao patrimônio público e desacato.

De acordo com informações da polícia, os crimes aconteceram pois o homem, identificado como André Luiz do Nascimento Soares, teria se irritado com a demora no atendimento do hospital, que tinha apenas uma médica disponível durante o plantão. Ele, que tinha um corte no dedo da mão, avaliado como sem gravidade, estava acompanhado da filha, Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos, que segurava uma criança no colo.

A confusão começou quando, ao darem entrada na unidade de saúde, funcionários solicitaram que André aguardasse, pois pacientes em estado mais grave estavam sendo atendidos. No entanto, ele e sua filha se revoltaram e deram início à confusão no hospital, quebrando vidros de portas e janelas.

André é acusado também de lesão corporal, por ter agredido a única médica de plantão com um soco no rosto. A mulher precisou levar cinco pontos na parte interna do lábio.

Por causa da agressão à médica, que precisou ser atendida, uma senhora de 82 anos que estava em estado grave e precisava de monitoramento constante, faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória, às 4h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a equipe tentou reanimá-la mas não obteve sucesso.

Conforme informações, André, que ficava com as mãos para trás, alegando estar armado, e sua filha Samara, invadiram a sala vermelha, onde ficam os pacientes em estado mais grave, e um deles, com infarto agudo do miocárdio, se escondeu no banheiro, com a coluna de soro, para se proteger da dupla.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou, em nota, que repudia o ocorrido no hospital, e esclareceu que todas as unidades da cidade são orientadas a atender os pacientes que chegam na emergência por ordem de gravidade, dando prioridade aos casos mais urgentes. Em um trecho da nota, a SMS disse: "Casos de menor risco são atendidos na sequência ou encaminhados a outros serviços. Os profissionais das unidades trabalham com seriedade e devem ser respeitados pelos usuários".

A Polícia Militar divulgou que uma equipe do 41° BPM (Irajá) foi acionada no momento em que o homem e a jovem estavam no hospital, e que, após a detenção dos dois em flagrante, ambos foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina), que registrou o caso. Já na delegacia, a dupla ameaçou de morte a médica e outros funcionários do hospital.

A Polícia Civil informou que as investigações acerca do caso estão em andamento.