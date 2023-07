Morre prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, aos 78 anos

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio Ferreira Novellino morreu na madrugada desta segunda-feira (17). A informação foi divulgada por meio de nota de pesar, pela assessoria da Prefeitura do município.

‘’É com profundo pesar que a Prefeitura de Cabo Frio informa o falecimento do prefeito José Bonifácio Ferreira Novellino, aos 78 anos.

O chefe do executivo cabo-friense lutava contra um câncer e morreu na madrugada dessa segunda-feira (17). O velório acontece a partir das 9h, no Palácio das Águias, e o sepultamento às 16h no Cemitério Santa Izabel.’’

José Bonifácio lutava contra um câncer no fígado que havia entrado em metástase. No fim do mês passado, havia sido hospitalizado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), e recebeu alta no início deste mês.

O prefeito cumpria seu terceiro mandato à frente do executivo de Cabo Frio. Sua primeira passagem pela Prefeitura aconteceu entre 1977 e 1983. Dez anos depois, ele voltou à cadeira de prefeito, para governar de 1993 a 1996. Foi eleito deputado estadual pelo Rio e passou por algumas Secretarias do Governo do Estado. Em 2020, retornou à cadeira de chefe do executivo de Cabo Frio.