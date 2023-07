Após matéria de OSG, ponto de ônibus recebe manutenção em Maria Paula

Um ponto de ônibus localizado na RJ-104, na altura do bairro Maria Paula, em São Gonçalo, e que estava abandonado, se tornou uma espécie de 'banheiro público', foi limpo pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) após reportagem de O SÃO GONÇALO, publicada na última segunda feira (10).

Todo o mato foi retirado | Foto: Filipe Aguiar

Localizado um pouco após o Viaduto de Maria Paula, na pista sentido São Gonçalo, na altura do km 5, o ponto de ônibus começou a ser tomado por lixo e mato alto, e, por isso, pessoas usavam o local como um mictório, causando mau cheiro e prejudicando ainda mais o ponto que deveria servir para atender à população.

Espaço estava abandonado | Foto: Filipe Aguiar

A RJ-104 é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Governo do Estado do Rio. Com 22 quilômetros de extensão, a rodovia liga o município de Niterói até Itaboraí, cortando São Gonçalo. Sobre a manutenção do ponto de ônibus citado, o DER havia afirmado que seria de responsabilidade da prefeitura do município.

Ponto de ônibus virou mictório | Foto: Filipe Aguiar

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo afirmou que uma equipe da Secretaria Municipal de Transportes esteve no local, e tendo em vista tratar-se de uma rodovia estadual, o referido ponto está dentro do domínio da mesma. Logo, será de competência do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) fazer a conservação e manutenção do referido local.

Local recebeu pintura | Foto: Filipe Aguiar

Por fim, o DER enviou funcionários ao local, que realizaram a limpeza das margens da estrada e, principalmente, a manutenção do ponto de ônibus.