Motoristas manifestam preocupação com abandono das rodovias em SG

A Rodovial Amaral Peixoto, mais conhecida como RJ-104, não tem facilitado o dia a dia dos motoristas que por ali trafegam. Isso porque a via apresenta sinais aparentes de abandono. São trechos e mais trechos com buracos no asfalto, acúmulo de lixo nas margens da estrada e até um ponto de ônibus abandonado que virou uma espécie de banheiro. Na última semana, O SÃO GONÇALO esteve na parte mais crítica da RJ-104 e registrou alguns problemas.

Os trechos apresentam diversos buracos fundos | Foto: Filipe Aguiar

Em um dos trechos mais precários da rodovia, que vai da altura da Caixa d'Água, na região do Fonseca, em Niterói, até Tribobó, localidade já sob a gestão gonçalense, o motorista precisa fazer inúmeros desvios para tentar não passar em cima dos diversos buracos que estão abertos na estrada. Circular pela pista do lado direito virou um grande desafio, já que é onde a via apresenta seu pior estado, com crateras, rachaduras e desníveis.

"Furei o meu pneu na semana passada enquanto trafegava por aqui. Não vi o buraco a tempo e passei com o carro por cima com tudo. Graças a Deus, não aconteceu nada mais grave como um acidente, mas precisei parar e trocar o estepe", desabafa o motorista profissional Jelson Lacerda.

Lixo é visto em vários trechos | Foto: Filipe Aguiar

Outros dois pontos críticos da via ficam na altura do CIEP 251 Dona Maria Portugal, na pista sentido São Gonçalo, e logo após a descida do Viaduto de Maria Paula (km 5), também no sentido São Gonçalo, um pouco antes da passarela. Os trechos apresentam diversos buracos fundos e que fazem os motoristas precisarem desacelerar de uma hora para outra em uma extensão que seria de alta velocidade.

Os trechos apresentam diversos buracos | Foto: Filipe Aguiar

Também no km 5 está localizado um ponto de ônibus que sofre com o abandono e virou uma espécie de banheiro público. No espaço, o lixo e o mato alto tomaram conta, e, por conta, disso há motoristas que aproveitam para urinar e defecar no local, deixando um mau cheiro e prejudicando ainda mais o ponto que deveria servir para atender à população.

Estrada parece peneira | Foto: Filipe Aguiar

A RJ-104 é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Governo do Estado do Rio. Com 22 quilômetros de extensão, a rodovia liga o município de Niterói até Itaboraí, cortando São Gonçalo. Dessa forma, a via é uma das principais rotas para quem se desloca para a Zona Norte de Niterói e para alguns dos principais bairros gonçalenses, como Alcântara, Colubandê e Laranjal. Quem se dirige até à Região dos Lagos também passa pela estrada, que cruza com o início da RJ-106.

Recentemente, em janeiro deste ano, o órgão estadual informou que atuava para entregar até o fim de fevereiro a revitalização completa entre Tribobó e a BR-101, e que o trecho de 7,8 km da rodovia que se inicia em Niterói e vai até o entroncamento com a RJ-106, em Tribobó, seria contemplado ainda no primeiro trimestre deste ano. Porém até o momento a RJ-104 ainda não recebeu o investimento citado.

Motoristas precisam redobrar atenção | Foto: Filipe Aguiar

"Eu pego trechos bem esburacados na via, onde a gente tem que estar sempre atento, porque se bate em um buraco daquele ali você pode ter um grande prejuízo. Então você tem que ter muita atenção até para não se acidentar, além da questão de poder danificar o carro", diz o assistente administrativo Wanderson Serrão, de 45 anos, que passa pelo local pelo menos uma vez por semana.

Problemas também na RJ-100

Motoristas que trafegam pela Rodovia Prefeito João Sampaio, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, precisam redobrar a atenção durante o trajeto já que, no canto direito da rodovia, na parte curvilínea, uma vala saliente tem marcado presença. O risco de acontecer um acidente caso um veículo saia um pouco da estrada é grande, já que o desnível entre a via e o canteiro é de um tamanho considerável.

O risco de acontecer um acidente caso um veículo saia um pouco da estrada é grande | Foto: Filipe Aguiar

Em resposta, no final de junho, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) comunicou que enviaria uma equipe para realizar uma vistoria no local e providenciar o reparo.

DER disse que enviaria vistoria para o local | Foto: Filipe Aguiar

Trecho em licitação

"Dos 22,8 km da RJ-104, restam a revitalização dos 7,8 quilômetros, entre Niterói (chamado marco zero) e o entroncamento com a RJ-106, em Tribobó/São Gonçalo. Esse trecho está em licitação pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), na fase de análise de recursos das empresas concorrentes. A próxima etapa licitatória será a abertura de envelopes com as propostas de preços", informou o Departamento de Estradas de Rodagem.

Ponto de ônibus virou mictório | Foto: Filipe Aguiar

Sobre a manutenção do ponto de ônibus informado, localizado na descida do Viaduto de Maria Paula, o DER afirmou que é de responsabilidade da prefeitura do município.



Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não se pronunciou.