Hospital Zilda Arns realiza 3,2 mil procedimentos em centros cirúrgicos inaugurados há um ano

As quatro salas de cirurgia do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, em Volta Redonda, vêm contribuindo para redução por fila de espera para cirurgia geral ou ortopédica no estado. Um ano após as salas serem inauguradas, 3.282 pacientes passaram por algum procedimento nos centros cirúrgicos da unidade.

O Zilda Arns ganhou ainda 18 leitos de enfermaria para pré e pós-operatório e seis consultórios que atendem os pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) exclusivamente através da Central Estadual de Regulação (CER). Nos últimos 12 meses, 7.076 pacientes passaram pelos consultórios de ortopedia, cardiologia, anestesia, cirurgia geral adulta e pediátrica da unidade.

O caminhoneiro Marcelo Cesar Souza do Nascimento, 47 anos, morador de Japeri, na Baixada Fluminense, está entre os pacientes. Há três meses ele teve uma fratura e procurou uma unidade de saúde, onde foi regulado e encaminhado ao Zilda Arns.

“Fui para uma consulta com um ortopedista, que solicitou exames. Em seguida, retornei para fazer o risco cirúrgico. Operei e logo estarei em casa. Tudo perfeito. Só tenho a agradecer”, relatou o caminhoneiro, que passou por uma correção cirúrgica de fratura feita pelo médico Eric Fontes Prata.

“Temos ofertado o maior número de vagas possível para cirurgias eletivas à Central de Regulação. Nosso objetivo é ajudar a zerar a fila de espera por um procedimento. Diariamente realizamos cirurgias ortopédicas e gerais como hérnia, vesícula entre outras”, relatou o diretor do hospital, Caio Larcher.

Ressonância magnética

Hospital atende os pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) exclusivamente através da Central Estadual de Regulação (CER) | Foto: Divulgação

Paralelamente às cirurgias, nos últimos seis meses o Hospital Zilda Arns realizou 24.276 exames de imagens, entre os quais raio X, tomografia computadorizada, ultrassom (doppler, venoso e arterial), endoscopia e colonoscopia.

O Zilda Arns, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, conta ainda com equipamento para realização de ressonância magnética. Inaugurado em janeiro deste ano, o aparelho conta com recursos de inteligência artificial, mesa com capacidade para realizar exames em obesos e abertura de 70cm, oferecendo mais conforto e menor sensação de claustrofobia para os pacientes.

O equipamento é utilizado para exames cardíacos, vasculares e oncológicos permitindo, inclusive, a realização de biópsia de mama por ressonância.

Referência em atendimento

Construído em uma área de 54 mil metros quadrados, o Zilda Arns é o maior hospital do interior do estado e atende a uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios. Referência no tratamento de pacientes que necessitam de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico, a unidade conta com 237 leitos, sendo 207 adultos e 30 pediátricos.