Cantor Jorge Aragão é diagnosticado com linfoma não Hodgkin

O cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com câncer. A informação foi confirmada neste sábado (15) por sua assessoria de imprensa. A equipe do artista explicou, em nota, que após uma bateria de exames foi descoberto o “linfoma não-Hodgkin".

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão, manterá seus compromissos profissionais imediatamente à medida que for possível. Nós, da sua equipe, assim como toda a sua família, nos comprometemos mantê-los informados sempre que necessário”, explicou a equipe do artista.

Entenda os sintomas



O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin.

O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o LNH torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem.

Por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos.

Entre os linfomas, é o tipo mais incidente na infância. Os homens são mais predispostos do que as mulheres.

Seu principal sintoma é o aumento dos gânglios linfáticos, que se manifesta pelo surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila. Outros sintomas podem incluir febre, suor noturno, tosse, coceira na pele e perda de peso.