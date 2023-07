Romário é internado às pressas com infecção intestinal

O ex-jogador e senador Romário foi levado de última hora para um hospital após se queixar que estava se sentindo mal. Ele foi internado no Hospital Barra d'Or, na Zona Oeste do Rio, e está tratando uma infecção intestinal.

A assessoria de imprensa do político, por meio de nota, divulgou o estado de saúde de Romário.

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D'Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Ele permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", diz a nota.

Ainda segundo a assessoria, o quadro dele está estável e evolui aos poucos. Em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Anteriormente, em 2013, o jogador já havia passado por uma cirurgia de hérnia de disco.