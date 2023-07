Policial algema noivo em casamento: ‘’Te declaro preso em minha vida"

Um casamento que aconteceu em Porto Nacional, Tocantins, terminou de forma um tanto inusitada: o noivo saiu algemado, mas felizmente, de brincadeira. A abordagem da noiva, uma policial militar, foi dizer ‘’Sim’’ na frente do padre e das testemunhas, e por fim, dar voz de prisão ao noivo: "Eu te declaro preso perpetuamente em minha vida".

A cerimônia de casamento de Thallya Nobrega Oliveira Guimarães, de 25 anos, e Jordan Guimarães, de 26, foi realizada na Capela Imaculada Coração de Maria, no dia 23 de junho. Para muitos, seria mais um casamento tradicional, mas a noiva fez questão de tornar o momento inesquecível. Após a troca de alianças, um barulho de sirene surpreendeu os convidados e o noivo.

Não era uma viatura de polícia. Pelo corredor, surgiu uma mini policial, toda fardada. Diante do altar, a menina cumprimentou a noiva de forma semelhante ao que é feito nos batalhões de polícia.

"Permissão senhora, soldado Isadora, permissão para entregar as algemas. Permissão para me retirar”. A menina, sobrinha de Thallya, é aluna de um Colégio Militar e já está acostumada com esse tipo de apresentação.

Em seguida, Thallya algemou a mão do noivo com a dela. Em entrevista ao G1, Thallya contou que a inspiração veio a partir do trabalho dela e de filmes americanos, mas no final ela deu uma adaptada.

A cerimônia diferentona foi marcada por outros momentos icônicos. Outro detalhe que chamou a atenção foi a trilha sonora escolhida pelos noivos. A noiva entrou na igreja ao som da música Salva-me, do grupo mexicano RBD, sucesso após a novela Rebeldes.

Os fãs da série Naruto, com certeza, não deixaram passar o momento em que o noivo passou pelo corredor. Ele escolheu a música Blue Bird - Pássaro Azul em inglês - para a entrada.

Já a porta-aliança foi ao encontro dos noivos ao som da música de abertura da série Game Of Thrones. Os dois são super fãs da produção.