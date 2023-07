Tanguá promove concurso de fotografia com premiação em dinheiro

A prefeitura de Tanguá lançou, nesta sexta-feira (14), o 1º Concurso de Fotografia Amadora do município. As inscrições, que são gratuitas, já podem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado no site da prefeitura e se encerrarão no dia 28/07.



A competição contará com premiação em dinheiro para as duas categorias disponíveis: uma voltada para alunos das redes pública e privada do município, de 11 a 17 anos; e outra, para a população em geral, acima de 18 anos.

Para participar, é necessário que o candidato seja morador do município há pelo menos 1 ano.



Com o tema “Patrimônios Culturais de Tanguá”, o concurso visa fortalecer a identidade do município e o senso de pertencimento da população, além de exaltar as belezas naturais e a história local.



Durante a live de lançamento do concurso, o prefeito da cidade, Rodrigo Medeiros, celebrou a iniciativa.



“Essa é apenas uma iniciativa de uma série de ações criadas para fortalecer a participação popular e a identidade da nossa cidade. Através deste concurso de fotografia, elaborado pela secretaria municipal de Juventude e Comunicação Social, mostraremos uma face de Tanguá ainda pouco explorada, uma cidade com grande potencial turístico e que encanta pela simplicidade e belezas naturais”, disse ele.