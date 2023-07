MC Marcinho permanece internado e aguarda transplante

O cantor MC Marcinho, que recebeu um coração artificial enquanto espera por um transplante definitivo, permanecerá internado pelos próximos meses até receber um novo órgão. Os médicos afirmam que o quadro dele é considerado estável e a operação foi bem-sucedida.

Ainda de acordo com os médicos, ele está intubado, respira com a ajuda de aparelhos, mas já começa a despertar.

O artista está internado desde o dia 27 de junho, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele convive com uma série de doenças crônicas há cerca de dez anos: diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada.

Na última segunda (10), Marcinho chegou a ter uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos, que foi revertida pelos médicos.

Coração artificial

O coração artificial é um procedimento pouco frequente no Brasil. Envolve tecnologia de ponta, equipe especializada e um alto custo. Trata-se de um procedimento temporário. Depois três ou quatro meses, a indicação é de transplante.

No caso do cantor, os médicos que decidiram pela implantação do coração artificial. Foram colocadas duas bombas: a primeira, azul, leva o sangue para dentro da circulação pulmonar, onde ele é oxigenado, e então retorna para o órgão. De lá, a bomba vermelha distribui o sangue para o resto do corpo.