Porto da Pedra 'larga na frente' na disputa do Carnaval 2024

A Porto da Pedra fez, na noite da última quinta-feira (13), a apresentação oficial do novo barracão destinado à escola na Cidade do Samba, na Gamboa, no Rio de Janeiro, com direito a apresentação dos segmentos do 'Tigre' de SG e a presença dos principais segmentos da escola. E a recepção não poderia ter sido melhor, já que contou com a presença da cúpula da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro, e de gestores públicos de São Gonçalo, como o prefeito Capitão Nelson e seu filho, o deputado estadual Douglas Ruas, ambos do PL.

Plano - A apresentação do novo barracão, que passou por uma ampla reforma, a partir do término do Carnaval de 2023, é apenas uma entre outras estratégias da escola, no audacioso plano de desfiles montado no retorno ao Grupo Especial, após ter caído para o segmento hoje chamado de 'Série Ouro', onde se sagrou campeã no último Carnaval. Sacramentado o retorno à elite do Carnaval, onde fez história, entre as grandes escolas desfilantes da Sapucaí, a partir do início da década de 90, a escola de São Gonçalo arregaçou as mangas e 'saiu na frente' da preparação rumo ao Carnaval de 2024, já sabendo que a disputa no próximo ano será acirrada e muito equilibrada.

"Queremos mostrar ao mundo do samba que graças ao trabalho suado e sofrido de nossa comunidade, e com ajuda dos gestores do Carnaval e dos segmentos políticos de São Gonçalo, voltamos para nunca mais sair do nosso verdadeiro lugar. Para permanecermos, sabemos que teremos que trabalhar muito mais", afirmou o presidente de honra da escola, Fábio Montibelo, na cerimônia de apresentação do novo barracão, que contou com a presença do presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, do diretor de Carnaval da entidade, Elmo dos Santos, e do presidente de honra da Viradouro, Marcelo Khalil.

Gestores públicos de São Gonçalo e da Liesa estiveram presentes na apresentação do novo barracão, na Cidade do Samba | Foto: Sérgio Soares/O São Gonçalo

Além da reforma total no novo barracão, situado em uma área física de quatro andares, na Cidade do Samba, a escola também arrendou, pelo período de quinze anos, o Espaço Cultural Porto da Pedra, na Travessa João Silva, que a partir do início da década de 90, passou a ser o local de ensaios da escola. Com apoio dos gestores de São Gonçalo, a diretoria da escola também está fazendo uma ampla reforma nesse local, que também vai ser reaberto e reinaugurado a partir de agosto, para o concurso criado para a escolha do hino oficial do enredo 'O Lunário Perpétuo: A Profecia do Saber Popular', de Mauro Quintaes.

Membros das alas de baianas, de passistas, entre outros segmentos, como a rainha de bateria Tatti Minerato, o diretor de Bateria Pablo, e o intérprete Vantuir, entre outros, se apresentaram na festa da Porto da Pedra, que só terminou no final da noite.