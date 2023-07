Túmulo de Clara Nunes é furtado e vandalizado no Rio

Também de acordo com a apuração, os funcionários da unidade não deram maiores detalhes sobre o furto, que foi denunciado por fãs da artista nas redes sociais - Foto: Reprodução

Também de acordo com a apuração, os funcionários da unidade não deram maiores detalhes sobre o furto, que foi denunciado por fãs da artista nas redes sociais - Foto: Reprodução

O túmulo da cantora Clara Nunes, falecida há mais de 40 anos, foi furtado e vandalizado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. Segundo informações do portal UOL, argolas de bronze que ficavam nas laterais do jazigo foram roubadas.

Também de acordo com a apuração, os funcionários da unidade não deram maiores detalhes sobre o furto, que foi denunciado por fãs da artista nas redes sociais.

Além de Clara Nunes, o Cemitério São João Batista guarda os restos mortais de brasileiros ilustres como José de Alencar, Cândido Portinari, Carmem Miranda, Tom Jobim, Santos Dumont, Vinícius de Moraes, Chacrinha, Clara Nunes, Cazuza, nove ex-presidentes da República entre outros.