Vai ao mercado? Veja os preços dos produtos da cesta básica na região

A metade do mês de julho se aproxima e com ela veio uma maior instabilidade nos preços dos alimentos da cesta básica em Niterói, se comparados à semana anterior. E o setor de hortifruti foi o que apresentou as maiores mudanças de preço, tanto pra cima quanto pra baixo. Itens como chuchu e banana tiveram uma leve alta e a cebola uma leve queda.

Cebola apresentou baixa em dois mercados | Foto: Lara Neves

Em mais uma semana de pesquisa, O SÃO GONÇALO listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, facilitando as compras da população, que procura pelo melhor preço no varejo.

Em alta

O produto que se destaca como uma das alta da semana é o chuchu, com aumento de 55% no Guanabara e de quase 3% no Mundial. Apesar do aumento, o melhor preço do quilo foi encontrado no Guanabara e no Assaí da Ponte Rio-Niterói, por R$1,99 em ambos.

Outro item que teve uma leve alta foi o quilo da banana prata, que teve aumento de praticamente 17% no Guanabara, custando R$ 6,99 e de 0,5% no Mundial, custando R$ 7,49.

Em vermelho, aumentos; em verde, quedas; em amarelo, melhor preço entre os três mercados | Foto: Lara Neves

O tomate e a cenoura foram outros alimentos do setor de hortifruti que apresentaram alto no supermercado Guanabara. O quilo do tomate subiu cerca de 54%, custando R$ 10,60, e o quilo da cenoura aumentou 43%, custando R$ 7,85. Já no Mundial os preços desses produtos não apresentaram diferença.

A microempreendedora Márcia Oliveira, de 46 anos, conta que tem feito substituições de marcas para tentar segurar o orçamento para as compras do mês.

"Ah, está tudo muito caro. O arroz, o feijão, o açúcar, o sal. A gente está substituindo por marcas de acordo com o preço tentando manter a qualidade. Na parte de legumes então está um absurdo, o tomate caríssimo. Estamos comprando em menos quantidade e tentando remanejar as contas para ver se fecha o orçamento", disse Márcia, consumidora que faz suas compras no Mundial.

Considerando a soma da compra dos itens básicos para a "feira", o Guanabara apresentou a maior inflação do setor de hortifruti, com aumento de 266,37%.

Em baixa

A notícia é boa para aqueles consumidores que não podem ficar sem a cebola em casa. Tanto no Guanabara (-3%) quanto no Mundial (-6%) o quilo da cebola nacional/branca apresentou baixa. O Guanabara apresentou o melhor preço do quilo da cebola, vendendo por R$ 3,57. Já no Mundial o valor é de R$ 4,98 e no Assaí de R$ 3,89.

Outras duas baixas que pode-se considerar é a do preço da farinha de mandioca torrada comprada no Guanabara, que caiu cerca de 50% do seu valor, custando R$ 3,69 o quilo, a mais barata entre os três mercados analisados. Outra queda considerável foi a do quilo da batata lisa no Mundial, que baixou cerca de 17%, passando de R$ 5,98 para R$ 4,98.

Melhor para comprar

Na soma dos itens básicos para a cesta, o mercado que apresentou o melhor preço foi o Guanabara, que totalizou R$ 103,20, contra R$ 113,52 do Mundial e R$ 113,80 do Assaí.

Já em relação a preços dos alimentos do hortifruti, o Assaí levou a melhor, com um total de R$ 62,10. Já o Guanabara somou R$ 79,22 e o Mundial, R$ 89,57.

Dica de receita

Com a queda no preço da cebola, "a boa" para o fim de semana pode ser preparar aquela cebola empanada como tira gosto.

Receita de cebola empanada do TudoGostoso:

Ingredientes:



- 4 cebolas

- 1 copo de leite

- 1 copo de farinha de trigo

- 1 ovo

- Orégano

- Sal

- Óleo

- Água

Modo de preparo:

1) Corte as cebolas em rodelas bem finas;

2) Separe os anéis e deixe de molho na água com um fio de óleo por uma hora, para tirar o gosto amargo da cebola;

3) Bata o ovo, misture no leite e tempere com sal e orégano;

4) Tempere também a farinha de trigo com sal e orégano;

5) Passe as rodelas de cebola no leite temperado e depois na farinha de trigo já temperada;

6) Frite em óleo quente sem sobrepô-las e escorra em papel toalha;

7) Pronto! Agora é só saborear.