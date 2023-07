Vaquinha busca ajudar costureira niteroiense a manter sua casa

Uma vaquinha tem restabelecido a fé e a esperança da costureira Silvia da Cunha Paschoal, de 61 anos. A iniciativa surgiu de uma amiga próxima, que acompanha a luta de Silvia para manter a casa onde mora com sua mãe, sua filha e seu neto, e tem como objetivo, arrecadar o valor necessário para quitar as parcelas atrasadas da costureira com a Caixa Econômica, e evitar que a residência vá a leilão.

A batalha de Silvia começou em 2018, quando a crise fez com que algumas das escolas para quem fazia uniformes fechassem, e ela perdesse seus clientes. Nesse momento, com a diminuição brusca de sua renda, se viu em uma posição em que precisava conseguir sustentar sua família, e as parcelas da casa deixaram de ser a prioridade.

“Eu pagava uma, pulava outra, e assim fui levando até chegar a pandemia, quando parei de vez de pagar as prestações, pois com o fechamento e isolamento não tive mais trabalho.”, contou a costureira.

Após acionar a Caixa Econômica por aumentar as prestações da casa e por problemas estruturais que foram encontrados nela, Silvia diz que hoje o setor jurídico da Caixa não aceita mais incorporar os atrasos nas prestações, e solicita a quitação total ou a casa irá a leilão.

Silvia, que nasceu em Niterói mas hoje mora em Itaipuaçu, trabalha com costura há anos, e sempre sustentou sua mãe, de 96 anos que já não anda mais, sua filha e seu neto, por meio de sua profissão. Por muito tempo, trabalhou e economizou para conquistar a tão sonhada casa, e agora, o risco de perdê-la tem tirado seu sono.

Hoje, ela estima que a dívida esteja em cerca de 130 mil reais, e teme o futuro da família caso não tenha tempo suficiente para quitar a dívida.

“Não sei o que fazer se perder a casa, pois na época que comprei, procurei uma que pudesse abrigar minha família e ao mesmo tempo minhas máquinas de trabalho e hoje será muito difícil achar algo igual pelo mesmo valor”, disse.

“Sou uma pessoa como outra qualquer que luta muito para dar o melhor para minha família. Trabalho todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriados, para poder cumprir com meus compromissos. Meu maior medo é que eu não tenha tempo o suficiente para conseguir juntar esse dinheiro.”

Apesar das dificuldades, Silvia sonha em acordar desse pesadelo e resolver logo a situação em que se encontra, e a forma encontrada por uma de suas amigas, foi a criação de uma vaquinha. Rita de Cássia de Oliveira, de 61 anos, é pedagoga e foi quem tomou a iniciativa de ajudar a amiga de infância.

"Ela confecciona o uniformes dos alunos da minha escola há anos. Estava passando por esta situação difícil, mas não queria incomodar ninguém. Até que a situação apertou e em uma das entregas de uniformes na escola desabou.", explicou Rita.

"No dia estávamos com outros afazeres agendados, mas na hora me solidarizei com ela e lhe disse que ela não estaria mais sozinha nesta situação.", e assim criou a vaquinha, que até o momento, já arrecadou quase 2 mil reais, dando início a um longo caminho a ser percorrido até o objetivo final.

Ainda que Silvia saiba que não será fácil atingir a meta final, sua sensação já é de gratidão e esperança de que tudo será resolvido. Além de quitar sua dívida, pretende usar a ajuda recebida para espalhar o bem a outras pessoas.

“Meu sentimento por quem está me ajudando é de muita gratidão e quero dizer a todos que a ajuda não será em vão. Futuramente, pretendo reverter essa ajuda, que é urgente, em doações de agasalhos infantis para crianças carentes, então elas estarão ajudando não só a mim.”, declarou.

Procurada, a Caixa enviou a seguinte nota: "A CAIXA informa que entrou em contato com a cliente, prestando os esclarecimentos e orientações necessárias. Em respeito ao sigilo bancário, as informações são passadas somente à cliente."

Para quem quiser doar e ajudar Silvia e sua família a salvar a casa, acesse: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-a-amiga-rita-de-cassia-sant-ana-marques-de-oliveira?utm_source=site&utm_medium=product-thanks-page

