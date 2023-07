Bombeiros foram acionados para 621 queimadas em pouco mais de 24 horas

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para mais de 620 ocorrências de fogo em vegetação, desde esta quinta-feira (13), em todo o estado: 621 encerradas e 1 em andamento, na manhã desta sexta (14). Por isso, os bombeiros alertam a população para os riscos envolvendo estes tipos de incêndio.

No período de estiagem, que vai até o mês de outubro, aumenta muito a incidência de incêndios florestais no Rio de Janeiro. O tempo seco e sem chuvas favorece a propagação do fogo e coloca o meio ambiente e a vida selvagem em risco. É possível evitar ocorrências de fogo em vegetação com atitudes simples, como:

- Uma guimba de cigarro acesa pode causar grandes estragos. Nunca jogue bitucas no chão, especialmente em áreas secas e próximas de vegetação;



- A queima de lixo é extremamente perigosa. Além de poluir o meio ambiente, pode facilmente se transformar em um incêndio florestal devastador;

- Os balões representam um grande perigo. Suas chamas abertas podem iniciar incêndios e causar danos irreversíveis, além de mortes. Jamais solte balões! É crime.

Em caso de incêndio, ligue para o 193. Já as denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas por telefone ao Linha Verde do Disque Denúncia, exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais, através do número e 2253-1177.