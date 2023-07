Dia do Rock, bebê! Bandas de tributo mantém vivas as grandes lendas

Acid For The Children é uma banda em tributo ao Red Hot Chilli Peppers - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Acid For The Children é uma banda em tributo ao Red Hot Chilli Peppers - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Nesta quinta-feira, 13 de julho, é comemorado o Dia do Rock, que marca a data em que aconteceu o histórico evento beneficente “Live Aid”, em 1985. O festival, que foi transmitido de Londres, na Inglaterra, e da Filadélfia, nos Estados Unidos, ficou marcado por ter sido propagado para mais de 100 países, e ter contado com shows de grandes artistas como Paul McCartney, David Bowie, Bob Dylan, Elton John, Queen e U2.

A data é uma forma de homenagear e honrar esse gênero musical tão amado, que até hoje conquista diferentes gerações. E é comemorada como forma de reforçar o que, para os músicos Christian Velasco e Jaime Barros, é fato: o rock vive!

Ainda que seja possível encontrar músicas, performances e entrevistas de bandas clássicas que formaram o rock nacional e internacional na Internet, muitas vezes a tecnologia não é suficiente para os fãs. Nada se compara à sensação de assistir sua música preferida sendo tocada ao vivo, nem à sensação de estar em um show cercado de pessoas que têm os mesmos gostos que você. No entanto, são inúmeras as bandas que não existem mais ou já não fazem mais tantos shows quanto costumavam no início. E é aí que entram os tributos.

Leia mais:

➣Aqui tem história: Mercado de Peixe São Pedro, de geração para geração

➣Um pedacinho da Itália em Maricá: conheça a pizzaria Nápoles Trattoria

As bandas de tributo, como o nome sugere, são bandas que tem em seu repertório, canções de um único artista ou grupo, e tem como objetivo, homenagear a vida e a obra de grandes lendas da música. Existem também, bandas em tributo a certas épocas da música ou de certos lugares, que é o caso de grupos que fazem tributo ao rock nacional, por exemplo.

É por essas bandas que muitos fãs têm acesso à experiência única de ouvir músicas marcantes de suas histórias em um show, e são elas, que mantém o rock vivo todos os dias.

Para o artista chileno Christian Velasco, de 36 anos, a paixão pelo rock surgiu de maneira espontânea, depois de ouvir a música “Welcome To The Jungle”, do Guns N’Roses, pela primeira vez. Daí em diante, o amor por esse gênero musical só cresceu.

Hoje, Christian é vocalista da banda “Acid For The Children”, tributo ao grupo Red Hot Chili Peppers, que surgiu em sua vida em 2019, quando foi aprovado em uma audição para se tornar integrante. Ele conta que a escolha do Red Hot aconteceu a partir de experiências individuais de cada um dos integrantes da banda, mas para ele, o grupo estadunidense sempre o fez sentir a música de uma forma diferente, pela mistura de estilos musicais, e pela entrega ao vivo.

Acid For The Children é uma banda em tributo ao Red Hot Chilli Peppers | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

“Poder pegar um pouco dessa essência e levar isso ao público que vai aos nossos shows foi algo que sempre quis fazer e, depois de quase 4 anos de estrada, finalmente estamos conseguindo”, contou o músico.

De acordo com ele, manter um legado vivo, de uma banda que fez parte de seu crescimento tanto musical como emocional, e de conseguir entregar isso a cada show, vendo a reação das pessoas, a felicidade e a emoção que elas sentem ao ver e ouvir as músicas que fazem parte das suas histórias sendo executadas com tanta paixão, é o combustível que mantém a banda andando. E acrescentou:

“Agora, mais importante ainda do que isso, é ver crianças e adolescentes nos nossos shows e poder ouvir deles o quão importante fomos no despertar musical deles. Pessoas novas começando a ouvir e tocar rock por causa de um show nosso, é a maior satisfação e felicidade que podemos ter.”

Para Jaime Cesar Barros, de 35 anos, guitarrista da banda “Metálcool”, são as músicas antigas que dão sentido à vida, e são elas, que lhe dão esperança de um mundo e um futuro melhor. “O rock proporciona a alegria de estarmos em sintonia, fazendo pessoas sorrirem e lembrarem de bons momentos, pois o rock vive muito além do que imaginamos.”, disse Jaime.

Metálcool faz tributo ao rock nacional e aos Mamonas Assassinas | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Apesar das belezas que existem no rock, ter uma banda não é tão fácil, e o guitarrista da Metálcool, banda que faz tributo ao rock nacional e aos Mamonas Assassinas, revelou: “Tem que estudar muito, entender o sentimento do que a música diz e se entender também, pois somos 5 mentes com criações diferentes mas fazendo de tudo pra alimentar e manter o rock na alma.”.

No caso da banda Acid For The Children, a maior dificuldade é encontrar lugares no Rio de Janeiro onde se respire o rock, ou seja, lugares que sejam focados nesse estilo musical e que tenham estrutura suficiente para a realização de shows de rock.

Mesmo com alguns percalços, há um significado maior para tudo que Christian e Jaime fazem, que é levar esse gênero para todos, independente de qualquer paradigma. E por isso, nesse Dia do Rock, eles revelam seus desejos para que o legado continue.

“Eu desejo que surjam novos expoentes e oportunidades para novas bandas. Ainda há muito a ser dito por um gênero que sempre trouxe a contestação, indagação, protesto e dedo na cara, as vezes de forma cômica, porém não deixando de se expor.”, disse o músico Jaime Cesar.

“Meu desejo é que as pessoas que fazem parte, tanto como integrantes de bandas quanto como fãs, se apoiem e se ajudem. Existe no rock e no metal um problema sério de nunca querer que o outro se dê bem, e isso tem prejudicado o estilo ao longo dos anos, diferente do que acontece em outros estilos, como trap ou pop, onde todo mundo se apoia e se ajuda. Precisamos ser fortes, mas para isso temos que nos juntar e nos ajudar mutuamente.”, opinou Christian Velasco, que finalizou:

“O rock não morreu nem morrerá, mas cabe a nós elevar ele ao lugar que merece mais uma vez.”

Para acompanhar as bandas de Christian e Jaime, siga @banda.aftc e @bandametalcool no Instagram.

Sob supervisão de Marcela Freitas*