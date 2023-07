Ônibus de turismo se envolvem em batida no Fonseca

Dois ônibus de turismo de uma mesma empresa se envolveram em uma batida na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (14). Não houve feridos.

Segundo uma testemunha, um carro de passeio teria freado de repente, pegando o motorista do ônibus que circulava pela pista da esquerda desprevenido. Com isso, o ônibus que vinha na frente parou bruscamente para não colidir com o veículo de passeio, o que acarretou em uma batida do ônibus que vinha atrás contra a sua traseira. O incidente aconteceu por volta das 9h.

O motorista do carro de passeio teria fugido do local sem parar para auxiliar os dois ônibus que colidiram. Já a empresa de turismo precisou alocar outro coletivo para transferir os passageiros e seguir viagem.

O motorista do carro de passeio teria fugido do local sem parar para auxiliar os dois ônibus que colidiram | Foto: Filipe Aguiar

O trânsito na Alameda flui normalmente, estando a pista da esquerda apenas interditada parcialmente na altura da batida.