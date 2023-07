Meio Ambiente faz alerta para risco de incêndios na mata

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população para o risco de queimadas em áreas de mata da cidade. Com a baixa umidade e estiagem características deste período do ano, os riscos são potencializados. Na tarde desta quinta-feira (13), um incêndio atingiu uma região de mata da Área de Proteção Ambiental (APA) do Engenho Pequeno, na altura do bairro Água Mineral, afetando uma área que havia sido recentemente reflorestada.

A suspeita é de que o incêndio tenha iniciado após moradores atearam fogo em lixo. As chamas se espalharam rapidamente e foram contidas após a chegada do Corpo de Bombeiros. O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assunção, esteve no local em apoio às equipes dos bombeiros.

“É importante que a população tenha consciência de que essa é uma prática criminosa, que afeta diretamente todo o trabalho de preservação que vem sendo desenvolvido na cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa.

No local do incêndio há uma placa da Secretaria de Meio Ambiente alertando que atear fogo em área de mata é crime ambiental, ao lado de outra que indica o reflorestamento feito através do programa Florestas do Amanhã, que vem sendo realizado em áreas de Mata Atlântica da cidade, com o plantio de várias espécies endêmicas. O programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas), que tem como objetivo reflorestar 1,1 mil hectares de Mata Atlântica, com o plantio de 2,5 milhões de mudas de espécies endêmicas do bioma em diversas unidades de conservação do território fluminense.



“Com a baixa umidade e os ventos fortes, o fogo rapidamente se alastrou. Infelizmente ainda há muitas pessoas que cometem esse tipo de crime, que acaba destruindo a nossa vegetação local. Muitas pessoas ainda têm esse hábito de atear fogo em lixo”, disse Glaucio Teixeira Brandão.

Em são Gonçalo, o programa Florestas do Amanhã prevê o plantio e manutenção de árvores nativas da Mata Atlântica na Fazenda Colubandê, Morro da Matriz, APA do Engenho Pequeno, APA das Estâncias de Pendotiba, APA do Alto do Gaia e também a área do Instituto Gênesis, contemplando um espaço de quase 2 milhões de metros quadrados de área reflorestada, pelo período de quatro anos.

Denúncia

As denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas por telefone ao Linha Verde do Disque Denúncia, exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais, através do número e 2253-1177.