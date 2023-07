Frente fria deixa tempo instável no Rio a partir de quinta-feira

Uma frente fria chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (13) e deve deixar o tempo instável. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com previsões de ondas de 2,5 a 4 metros de altura na orla do estado até sábado. Ainda nesta quarta-feira (12), cariocas aproveitaram os últimos momentos de céu aberto para ir à praia.

Apesar da chegada da frente fria, não há previsão de chuva para quinta (13). No entanto, o céu deve ficar com muitas nuvens no período da tarde e da noite. Além disso, a previsão indica que ventos moderados passarão pelo Rio.

Já na sexta-feira (14), a temperatura deve cair consideravelmente, ficando entre 15ºC e 23ºC. A chuva começa a cair na parte da manhã e deve permanecer durante todo o dia. O tempo instável continua no sábado (15), com máxima de 25ºC e mínima de 14ºC. A intensidade da água diminui em relação ao dia anterior e a previsão aponta que não haverá chuva no período da noite.

Para fechar o fim de semana, o sol volta a aparecer no domingo (16), ainda que coberto por algumas nuvens. A temperatura aumenta, com máxima de 30ºC, e não há previsão de chuva.