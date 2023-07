Vai ao mercado? Confira lista de preços da cesta básica da semana

A primeira semana de julho chegou e trouxe estabilidade nos preços dos alimentos da cesta básica de Niterói, comparados à semana anterior. Porém, no setor de Hortifruti, a história é diferente, com exceção da laranja, que teve queda no valor de forma unânime, a maioria das frutas e legumes teve alta nos preços.

Em mais uma semana de pesquisa, O SÃO GONÇALO listou e comparou os valores dos produtos em três mercados da cidade, facilitando as compras da população, que procura pelo melhor preço.

O produto que se destaca como a alta da semana é óleo, com aumento de 4% no Guanabara e 12% no Extra, mantendo o mesmo preço da semana anterior no Supermercado Mundial.

Outros produtos com destaque na alta da semana no Guanabara são o açúcar, que teve aumento de 11% e diversos itens do setor de Hortifruti, como tomate, com 38%, cebola, com 23%, banana prata, com 20% e alho e cenoura com aumento de 10% cada.

No Mundial, o registro de alta foi para a cebola, com 6% e a batata, com 20%.

Já no Extra, os destaques no aumento do preço são o óleo, com 12% e o sal, 1% mais caro em comparação a última semana.

O aposentado Oswaldo Ferreira, de 67 anos, conta que de uma semana para outra, conseguiu economizar bastante no setor de Hortifruti.

"A minha sorte foi ter vindo na semana passada fazer as compras de legumes/verduras e frutas. De uma semana pra outra, o aumento foi enorme. Economizei muito no tomate, no alho e na banana prata. Mas, vendo o lado bom, hoje vim comprar um item que faltou e aproveitei pra comprar maçã, que está com preço mais baixo", disse Oswaldo, consumidor local que fazia compras no Guanabara.

Em baixa

A notícia é boa para os consumidores de laranja, já que a fruta teve baixa no preço nos três mercados pesquisados, e em especial no Extra, com redução de 57% em comparação a semana anterior. O mercado citado também registrou queda nos valores do tomate, com 14%, batata com 9%, cenoura 14% e alho 24%.

O Extra também registrou queda nos valores do tomate, com 14%, batata com 9%, cenoura 14% e alho 24% | Foto: Redação

No supermercado Guanabara, a laranja registrou queda de 0,67%, enquanto a maçã teve redução de 20%. Já no Mundial, a baixa da semana também foi a laranja, com baixa de 0,25% comparado a última semana.

A maçã teve redução de 20% no supermercado Guanabara | Foto: Redação

Com a queda no preço da laranja, "a boa" para o fim de semana é preparar um bolo com a fruta.

Receita - Bolo de laranja

Ingredientes:

- 4 ovos

- 2 xícaras (chá) de açúcar

- 4 colheres (sopa) de manteiga

- suco de 2 laranjas

- casca de 1 laranja

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento

Modo de preparo:

1- Na batedeira, bata o açúcar com a manteiga/margarina

2- Acrescente os ovos um a um e continue batendo

3- Acrescente a farinha de trigo e o suco de laranja, intercalando

4- Por último, acrescente o fermento e bata na velocidade mínima da batedeira ou misture com uma espátula, somente até incorporar o fermento à massa

5- Coloque em uma forma (de aproximadamente 24 a 26 cm por 10 cm de altura) untada e enfarinhada

6- Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 a 40 minutos

Com a queda no preço da laranja, a boa para o fim de semana é preparar um bolo com a fruta | Foto: Redação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca