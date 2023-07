Alunos da rede pública conquistam medalhas em Olimpíada de Matemática

Eduardo Barcellos, Gabriela Tavares, Gabriel Miranda, Luísa Costa, Yasmin Caldas e Rafael Lopes, do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, em Nilópolis, Baixada Fluminense, disputaram o torneio com jovens de 25 países - Foto: Divulgação

Eduardo Barcellos, Gabriela Tavares, Gabriel Miranda, Luísa Costa, Yasmin Caldas e Rafael Lopes, do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, em Nilópolis, Baixada Fluminense, disputaram o torneio com jovens de 25 países - Foto: Divulgação

O time de estudantes do Rio de Janeiro, que participou da Olimpíada Internacional de Matemática, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem muitos motivos para comemorar: os alunos acabam de conquistar três medalhas de bronze em solo americano. Eles desembarcam no aeroporto Rio-Galeão, no próximo sábado (15), com várias histórias para compartilhar com suas famílias e colegas da rede estadual de ensino.

Eduardo Barcellos, Gabriela Tavares, Gabriel Miranda, Luísa Costa, Yasmin Caldas e Rafael Lopes, do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, em Nilópolis, Baixada Fluminense, disputaram o torneio com jovens de 25 países, que conseguiram se classificar para a final do torneio. Eles vão trazer para casa três medalhas como lembrança de uma experiência incrível.

E todos dedicam à vitória aos professores de Matemática Fernando Rocha e Aline de Souza, pelo trabalho realizado com o projeto Sala de Aula Invertida, com metodologia de aprendizagem de Matemática baseada em desafios, e à diretora-geral Elaine Cândido.

"Ganhar esta medalha para o Brasil é simplesmente incrível! Isso prova que nenhum sonho é impossível, já que sempre tive muita dificuldade em Matemática. O projeto me ajudou a enxergar que eu sou capaz. Se eu consigo, você também consegue! — disse Yasmin Caldas, aluna da 1ª série do Ensino Médio e filha de professora de Português da rede estadual de ensino, que conquistou a medalha de bronze na categoria IV", afirma Yasmin Caldas, aluna da 1ª série do Ensino Médio.



Para Elaine Cândido, diretora-geral do colégio, essa conquista serve para demonstrar o valor do ensino público no estado do Rio de Janeiro.

"É uma grande emoção! A medalha é muito mais do que um título, é uma vitória da educação pública. É a personificação da realização de sonhos, mostrando que determinação e empenho são capazes de romper barreiras. Somos gratos à Seeduc-RJ e o Governo do Estado pela credibilidade", comemorou a diretora.

Extremamente emocionada com a conquista, a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, elogiou a garra e a determinação dos jovens.

"Vale muito a pena investir na educação. Estamos muito orgulhosos destes atletas do saber. Que esta conquista incentive outros jovens da nossa rede", diz a secretária.

Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática

A Olimpíada Internacional de Matemática acontece todo ano, e é destinada a alunos do Ensino Médio. A competição é a mais antiga das olimpíadas internacionais de Ciências. O Brasil participa da disputa desde 1979. Em 44 anos, o país conquistou 12 medalhas.

O Colégio Estadual Marechal Zenóbio tem bom desempenho em Olimpíadas. Em competições nacionais e internacionais de matemática, a unidade escolar é reconhecida pelo alto desempenho dos alunos do projeto da Sala de Aula Invertida intitulado SICMA MATHEMA.

"Desenvolver projetos de olimpíadas torna-se uma ferramenta importante de ascensão social no Brasil para alunos de escolas públicas. Para esses jovens medalhistas, a recompensa é ainda mais tangível. Os resultados podem garantir aos competidores vagas em universidades de ponta do país, sem a necessidade de concorrer em vestibulares ou no Enem. Com essas pequenas vitórias, aumenta o propósito desses alunos. Hoje, temos alunos pesquisadores espalhados pelo mundo e também alunos bem-sucedidos em suas carreiras aqui no Brasil", afirma o professor Fernando Rocha, idealizador do projeto.

Além da competição

Desde que chegaram em Nova Iorque, os alunos se dividiram entre os compromissos com a organização da Olimpíada Internacional, estudar para a avaliação e conhecer os principais pontos turísticos, como Central Park, Museu de História Natural, Estátua da Liberdade e outros lugares da cidade, que é conhecida por nunca dormir.

"No Central Park conseguimos dar uma relaxada boa, e apreciar a beleza da cidade. Não imaginava que fosse um parque tão grande", disse Rafael Lopes.

Equipe tem retrospecto vencedor em competições nacionais e internacionais

Integrantes da equipe, Luísa Costa, 16 anos, e Gabriel Miranda, 17 anos, têm um grande histórico de conquistas na matemática.

A jovem foi uma das competidoras que ganharam medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras (2022); prata na Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas (OBMEP) em 2022 e bronze na prova Canguru (2023). Já Gabriel, além da medalha conquistada em Nova Iorque, também tem, no seu currículo, ouro na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras (2022) e menção honrosa na (OBMEP) em 2022.