Colégio abandonado em Santa Rosa causa 'dor de cabeça' na região

O prédio que abrigou o antigo Colégio Itapuca, localizado na Rua Noronha Torrezão, número 373, em Santa Rosa, está abandonado há cerca de 12 anos. Desde então, moradores da região são obrigados a conviver com a sujeira e a insegurança causada pelo abandono do lugar.

Antes do edifício ser desativado, o Colégio Itapuca encerrou as atividades e o terreno teria pertencido a outra escola, que não durou muito tempo. Com o fechamento do local, o prédio acabou sem ocupação e sem alguém que cuidasse da limpeza e do funcionamento da antiga escola.

Para o zelador do condomínio ao lado da antiga escola, Jony da Silva Faria, a situação em que o edifício se encontra hoje é crítica.

“Está um caos, está abandonado, largado e ninguém faz nada”, contou Jony, que vive na região desde sua infância e acompanhou todo o processo de abandono do lugar.

O zelador disse também que o problema no local vai além da estética deteriorada da enorme construção. Pela falta de limpeza e o mato alto que toma o lugar, aparecem ratos, baratas, lacraias, gambás e pombos, que muitas vezes acabam indo para o condomínio em que trabalha, o que além de ser anti-higiênico, é perigoso para todos os moradores e funcionários, já que esse animais podem ser transmissores de doenças.

Pela falta de limpeza e o mato alto que toma o lugar, bichos e insetos aparecem com frequência | Foto: Filipe Aguiar

Outro problema do abandono do prédio é a insegurança que a falta de iluminação causa. Segundo moradores, é comum que ocorram assaltos em frente ao terreno, que fica muito escuro durante a noite, e invasões ao lugar, com roubo de itens que ficavam dentro da escola e até cabos de fiação elétrica.

Para resolver o problema, moradores e funcionários dos prédios dizem ter solicitado inúmeras vezes à Prefeitura que seja feita uma limpeza e uma reforma no local, para que possam ter segurança novamente, mas nada foi feito até o momento.

Moradores da região desejam que uma reforma seja feita no local | Foto: Filipe Aguiar

“Na época do Colégio Itapuca sempre foi ótimo, tudo limpinho, nunca tivemos problema nenhum, era mais movimentado, tinha muita gente aqui, alunos, e não tinha problema algum. Depois que mudou a instituição, virou abandono total.”, afirmou um morador, relembrando como era antes do abandono da construção.

Prefeitura chegou a anunciar que o espaço daria lugar a uma escola municipal profissionalizante



Em fevereiro de 2020, em entrevista ao jornal O DIA, a a Prefeitura de Niterói anunciou que implantaria ainda naquele ano uma escola municipal no imóvel do antigo Colégio Itapuca.

Na época, a previsão era de que as obras fossem concluídas no final daquele ano.

Em nota ao jornal O São Gonçalo, a Fundação Municipal de Educação informou apenas que o imóvel está em fase de acordo judicial de desapropriação para transferência de titularidade.



A antiga escola carece de cuidados, pela segurança de todos que moram na região | Foto: Filipe Aguiar

Sob supervisão de Marcela Freitas*