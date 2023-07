Alunos da rede estadual têm reposição de aulas nas férias

Os alunos da rede estadual de educação terão suas aulas repostas no período de férias, após a perda imposta pela pandemia e pela recente paralisação de parte dos professores e funcionários do Estado. A reposição teria começado já nessa segunda-feira (10), em cronograma acordado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e pelo sindicato, o Sepe-RJ.

Segundo a Secretaria de Educação, constatou-se a necessidade pedagógica de que pelo menos parte das aulas repostas fossem presenciais, desta forma foi elaborado um calendário com aulas presenciais e online. A Seeduc diz que, apesar de alguns problemas pontuais, a maior parte da reposição ocorre sem intercorrências.

Leia também:

➣ Governo do Rio participa de audiência com sindicato de professores

➣ Em greve, dirigentes do Sepe recebem aviso de multa

"É importante ressaltar que as aulas estão sendo repostas neste período para que sejam resguardados os dias letivos dos alunos e a terminalidade daqueles matriculados nas turmas da Educação de Jovens e Adultos, a fim de que possam concluir a Educação Básica dentro do ano letivo. E também para que os alunos que estão se preparando para o Enem não sejam prejudicados, já que estamos a 120 dias do exame", comunicou a Secretaria.



Os estudantes também estariam recebendo alimentação em todas as unidades – inclusive com merenda quente em várias unidades, e as empresas já teriam sido comunicadas sobre a reposição de aula e os motoristas, orientados a liberar o acesso aos alunos. A Secretaria também informou ainda que já está finalizando a minuta de decreto para abono das faltas e logo que o decreto for publicado será providenciada uma folha suplementar para restituição dos valores aos professores.

Já o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) publicou uma nota, nesta terça-feira (11), dizendo que a direção do Sepe e representantes da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado RJ (AERJ) foram à sede do Ministério Público Estadual protocolar um documento que expõe que ambos estariam recebendo diversas denúncias sobre as dificuldades que os estudantes da rede estadual de educação estão encontrando para ir à reposição das aulas neste recesso de julho.

"O Sepe não concorda com essa determinação e propôs a reposição a partir do início do 2º semestre, em 24 de Julho, exatamente para evitar os problemas que estão acontecendo", anunciou.

As dificuldades, segundo o documento protocolado, estariam relacionadas à falta de merenda (as merendeiras, na maioria funcionárias terceirizadas, estariam de férias) e ao bloqueio do crédito dos cartões Riocard dos alunos, para o transporte até às escolas. O Sepe também comunicou que requisitou uma audiência no MP sobre a questão.

Também nesta terça (11), o Sepe informou que entidades representativas dos estudantes secundaristas do Rio de Janeiro estariam convocando um ato de protesto contra a reposição das aulas durante o recesso escolar para esta quarta-feira (12), na Estação da Carioca, no centro do Rio, a partir das 13h.

"Com o mote sem comida e transporte não tem reposição, os estudantes vão denunciar o caos em que se transformou a iniciativa da SEEDUC, que ignorou a proposta dos profissionais de educação e tenta impor uma reposição que só traz prejuízos para a categoria e para os estudantes", expressou.

Na última assembleia dos profissionais de educação da rede estadual, ocorrida no último sábado (8), os professores teriam decidido não iniciar a reposição no recesso escolar, pois estariam aguardando a devolução dos valores descontados, a publicação do Decreto que abona as faltas da greve e a construção de um planejamento de reposição das aulas não ministradas durante a greve, sem prejuízo de conteúdo aos estudantes. Dessa forma, a deliberação da assembleia foi de apenas iniciar a reposição das aulas a partir do dia 24 de julho, quando começa o segundo semestre letivo, e concluir no dia 20 de dezembro.

A greve dos profissionais da educação foi suspensa no dia 29 de junho, a partir da decisão da ampla maioria em assembleia realizada na quadra da escola de samba São Clemente.