Governo do Rio participa de audiência com sindicato de professores

O Governo do Rio participa de uma audiência de conciliação com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe/RJ) nesta quarta-feira (28), às 15h. A audiência foi convocada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e discutirá a greve das escolas estaduais que completou 42 dias nesta terça-feira (27). Representantes do Ministério Público também participarão do encontro.

O sindicato convocou uma vigília em frente ao Tribunal de Justiça, na Avenida Erasmo Braga, no Centro do Rio, para acompanhar a audiência. A vigília começou nesta terça-feira (27), às 13h, e ao final do dia, seria distribuído um “sopão” para os participantes. Nesta quarta (28), a vigília será retomada, com os profissionais se concentrando no mesmo local até o horário da audiência de conciliação.

Na quinta-feira (29), às 14h, haverá uma assembleia geral para discutir os rumos do movimento, na quadra da escola de samba São Clemente, na Cidade Nova. Os professores e funcionários administrativos da rede estadual de educação do Rio de Janeiro estão em greve desde o dia 17 de maio. A greve foi aprovada em assembleia realizada pelo sindicato no dia 11 de maio. A categoria reivindica a implementação do piso nacional do magistério para os docentes e o piso dos funcionários administrativos, tendo como referência o salário mínimo nacional.



Calendário da greve:

– Quarta (28): audiência de conciliação no Tribunal de Justiça (Fórum Central), às 15h; a vigília da categoria em frente ao Tribunal começa às 10h;

– Quinta-feira (29): assembleia geral da educação estadual, às 14h, na São Clemente (Avenida Presidente Vargas, nº 3.102, Metrô Cidade Nova).