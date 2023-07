Obras de drenagem em Charitas afetam trânsito em Niterói

Começaram nesta segunda-feira (10/07) as mudanças no trânsito da Região Oceânica de Niterói. O tráfego em algumas das principais vias de Charitas serão reordenados a partir desta semana por conta de uma série de obras de macrodrenagem no bairro, com o objetivo de combater alagamentos em ruas da Região.

O reparos focam, segundo a Prefeitura, na instalação de manilhas nas principais ruas da região para fazer com que águas de chuva escoem para um canal próximo à Praça do Rádio Amador. Para isso, algumas das principais mudanças acontecem na Avenida Prefeito Sylvio Picanço.

Leia também:

➣ Motoristas manifestam preocupação com abandono das rodovias em SG

➣ Aqui tem história: Mercado de Peixe São Pedro, de geração para geração

Um trecho da via que segue em direção a Jurujuba, a, nos limites entre as ruas Armando Lopes e Juiz Alberto Nader, ficará interditado e terá fluxo encaminhado para a pista que segue no sentido contrário, onde ficarão duas faixas reversíveis próximo ao canteiro central.



Para seguir em direção à Região Oceânica, ficarão estabelecidos entradas alternativas, que podem ser acessada pelas rotas da Estrada da Cachoeira, Av. Presidente Roosevelt, Estrada do Viradouro (Garganta) ou Estrada do Viçoso Jardim (Fonseca/Cubango).

Na mesma via, a faixa junto à calçada, sentido Centro, será utilizada para a passagem dos veículos pesados, como ônibus e caminhões. Os veículos leves, que seguem em direção ao Centro, deverão utilizar um desvio criado para a ocasião, entrando na Rua Armando Lopes, para então seguir pela Rua Leonel Magalhães e, por fim, utilizar a Rua Juiz Alberto Nader para retornar à Avenida Prefeito Sylvio Picanço.

Com as obras, um ponto de ônibus localizado na Sylvio Picanço, na altura do número 647, deixará de funcionar. Também será proibido estacionar na Avenida na pista sentido Centro, e nas ruas Armando Lopes, Leonel Magalhães, Juiz Alberto Nader e Eurico Manuel do Carmo. Nas vias Armando Lopes, Leonel Magalhães e Juiz Alberto Nader será instituído o sentido único de circulação, a fim de garantir a fluidez do trânsito no desvio. Já a Rua Eurico Manuel do Carmo funcionará em duplo sentido durante o período da operação.

Durante o período da obra, haverá um compartilhamento temporário do calçadão em Charitas, onde será implantada uma rota para ciclistas. A intervenção irá interromper, durante as obras, o trecho da ciclovia desde a rotatória, que fica próxima ao túnel Charitas-Cafubá, até a Praça do Rádio Amador. Segundo a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, no local haverá placas de sinalização vertical indicando a nova rota e orientando ciclistas e pedestres.