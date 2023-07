Rampa desaba e deixa 25 feridos em festival de música

Uma rampa que dava acesso frontstage desabou em um show no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último domingo (9), deixando 25 feridos. O acidente, que aconteceu por volta das 23h16, causou pânico entre os fãs que estavam presentes.

Durante o resgate, cerca de 25 pessoas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar socorro no local, 14 pessoas foram encaminhadas para as seguintes unidades de saúde Heapa, Hospital Ortopédico, Hugol, Hospital de Acidentados e UPA Chácara do Governador. Todas elas estavam conscientes.

As vítimas foram encaminhadas aos hospitais em 12 viaturas. O Corpo de Bombeiro disse ainda que, entre os ferimentos, foram registrados fraturas expostas e traumatismo cranioencefálico.

A organização do evento informou, em nota encaminhada ao Metrópoles, que a estrutura do festival continha alvará para o acontecimento do evento, e disse ainda que vai investigar as causas do desabamento e prestar todo o apoio às vítimas.