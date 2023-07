Marcha para Jesus reúne multidão no Centro de São Gonçalo

São Gonçalo recebeu, na tarde de sábado (8), a realização de mais uma edição da Marcha Para Jesus, que após quatro anos de hiato, voltou a ser realizada no município, reunindo milhares de pessoas na região central da cidade.

O público deu início à marcha em frente à Agência da Previdência Social, no Centro da cidade, e caminharam até o Centro Cultural Joaquim Lavoura, onde o palco para as apresentações foi montado.

"Queria agradecer a todos vocês pelo apoio que têm nos dado e tenham certeza, tem muita coisa boa ainda pela frente”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O prefeito, secretários, subsecretários e vereadores subiram ao palco para execução do hino nacional e também para receberem uma oração de pastores.

Com o cântico “Os Guerreiros se preparam”, executado pela banda que veio à frente da marcha, os participantes seguiram até o Centro Cultural Joaquim Lavoura. Na chegada, a Orquestra Municipal de São Gonçalo acompanhou o grupo tocando a tradicional canção. Precedeu a marcha uma motociata que também seguiu até o Centro Cultural Joaquim Lavoura.

As apresentações do palco foram abertas pela Orquestra Municipal de São Gonçalo, que executou louvores populares , com canções como ‘Dê o seu melhor’ e “Noites Traiçoeiras”. As atrações seguiram pela noite, com apresentações musicais e pregações com Lilian Azevedo, Pr. Marquinhos Menezes, Cristina Mel, Samuel Messias, Pr. Cláudio Duarte, Pr. Paulo Lima, Pr. Leandro Silva, Pr. Paulo Affonso Generoso, Unção Ágape, Rafaela Baptista, Adorador José, Vanderson Santos, Tais Santos, Débora Kopke, Gabi Oliveira, Pib de Trindade e Guerreiros de Deus.

O evento teve apoio da Prefeitura de São Gonçalo e integra o calendário oficial da cidade. Todo o evento contou com a organização de trânsito feita pela Secretaria de Transportes e Guarda Municipal. Equipes de plantão da Secretaria de Conservação estiveram no local para realizar a limpeza.