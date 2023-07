Mega-Sena acumulada: 'O que fazer se eu ganhar?'

A Caixa sorteou ontem(8) as seis dezenas do concurso 2.609 da Mega-Sena e ninguém acertou os números, o que fez com que o prêmio acumulasse para R$ 35 milhões. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira, dia 12 de julho.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 21 - 27 - 32 - 35 - 60.

Conforme a Caixa, 50 apostas tiveram cinco acertos e cada uma receberá R$ 61.254,15. Já a Quadra foi acertada por 4.420 apostas ganhadoras, e cada uma levará R$ 989,88.

O que fazer com o dinheiro da Mega

Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já idealizou o que faria com tanto dinheiro caso ganhasse na loteria. Reunimos algumas dicas de especialistas, divulgados pela revista Lottoland, para saber quais os primeiros passos depois de descobrir que tirou a sorte grande.

1- Manter a calma e o anonimato

A Mega Sena dá um prazo de 90 dias para ir buscar o prêmio após a publicação dos resultados. Aproveite esses dias para pensar com calma, entre você e seu cônjuge/família próxima, sobre os próximos passos, e não tome decisões importantes neste momento de euforia. Após conferir o resultado 10 vezes, quase ter um infarto com a alegria de ter ganhado na Mega Sena e passar horas pulando de felicidade, acalme-se e seja discreto. Espalhar a notícia e conceder entrevistas é pedir para ser alvo de um assédio que pode terminar em desastre.

2 - Cerque-se de bons advogados e consultores financeiros

Antes mesmo de coletar o prêmio, você deve contratar um time de peritos que serão fundamentais nesta nova etapa de sua vida. Cheque antecedentes, referências, e qualificação de cada profissional, e escolha você mesmo sua equipe de sua confiança. Além de prestarem assessoria fiscal, jurídica e financeira, estes profissionais também poderão agir em seu nome, para assegurar sua privacidade.

3 - Não largue o emprego imediatamente

Quem nunca se pegou fantasiando sobre como largaria o trabalho se ganhasse na loteria, que atire a primeira pedra. Mas atenção: demitir-se logo após ter ganhado na loteria é altamente desaconselhado por especialistas. Eles alertam que mesmo sendo um milionário, você deverá ocupar seu tempo com algo produtivo, para evitar usá-lo completamente gastando sua nova fortuna ou pensando em maneiras de gastá-la! Continue trabalhando, nem que seja por meio-período ou só por alguns dias na semana.

Será o momento perfeito para tentar a carreira que você sempre quis. Também para voltar à escola ou à faculdade e fazer aquele curso dos sonhos. Um conselho para unir o útil ao agradável: estude gestão financeira.

4 - Pague suas dívidas

Não importa se é uma hipoteca, uma dívida de cartão de crédito ou no bar da esquina, cada real que você paga é um real pelo qual você não precisa mais se preocupar. Além disso, cada centavo de uma hipoteca ou de um empréstimo bancário, por exemplo, é um custo que você não sabe se aumentará ou diminuirá no futuro.

5 - Evite mudanças drásticas no estilo de vida

Dê-se uma farra moderada no início, mas não mude drasticamente seus hábitos ou seu estilo de vida. Ganhar na loteria merece sim uma comemoração, principalmente porque vai permitir que você resolva problemas antigos ocasionados por falta de dinheiro. Troque o carro que só dava dor de cabeça por um mais novo, presenteie o filho com o novo iPhone. No entanto, comprar uma Ferrari ou substituir o guarda-roupas com looks e acessórios de grifes famosas pode colocar toda a fortuna em risco em pouco tempo.

6 - Não perca a sua identidade

Como continuar sendo a mesma pessoa com uma vida tão diferente? Agora que você administrará tamanha fortuna, trabalhará com profissionais com os quais nunca havia tido contato (empregados, advogados, seguranças, etc.), e poderá fazer e comprar coisas que você nem sabia que existiam, é muito comum se perder e deixar o dinheiro corromper suas relações.

Um conselho de psicólogos é manter sempre por perto seus amigos antigos e nos quais você confia. Lembre-se de quem você era antes do dinheiro, das atividades que sempre gostou. Os velhos amigos e a família próxima ajudarão você a não perder sua identidade.