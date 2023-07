Domingo amanhece nublado: Veja a previsão da semana

Quem esperava sol para o fim de semana, pôde aproveitar bem o sábado. No entanto, o céu amanheceu nublado neste domingo (09) e há chance de chuva até o final do dia. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de tempo instável, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Ainda de acordo com a previsão, haverá rajadas de vento fortes, que poderão chegar a 76 km/h.

De segunda (10) a quarta-feira (12) não há previsão de chuva e as temperaturas vão variar entre 14°C e 33°C. Já na quinta-feira (13), mesmo com previsão de chuva, a temperatura vai aumentar, podendo chegar a 34ºC. A chegada de outra frente fria deixará novamente o tempo instável, com céu nublado, além de chuva fraca pela manhã e moderada a partir da tarde.

