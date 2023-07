Estudante de Jornalismo é consagrada Miss Universo Brasil 2023

A gaúcha Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, é a mais nova Miss Universo Brasil 2023. Consagrada na noite do último sábado, 8, em São Paulo, a jovem estudante de Jornalismo é a 15ª gaúcha a receber o título no concurso nacional.

Maria, que representa o Rio Grande do Sul, superou 26 candidatas, e será a representante brasileira no concurso Miss Universo, que acontecerá em dezembro, no país de El Salvador. A fase nacional do concurso, que acontece há 69 anos, tem o Rio Grande do Sul como líder em títulos, com 15 coroas, e é seguido de Minas Gerais, com 9, e São Paulo e Rio de Janeiro, com 8 títulos cada.

Ainda no concurso nacional, o segundo lugar ficou com Bárbara Reis, que representou o Mato Grosso, e o terceiro lugar, com a representante do estado de São Paulo, Vitória Brodt, que apesar de ter nascido em Porto Alegre, resolveu representar as paulistas no evento.



Caso Maria Eduarda ganhe o Miss Universo, em dezembro, será a terceira vez que uma brasileira alcança esse título, que foi conquistado apenas em 1963, pela também gaúcha Iêda Maria Vargas, e em 68, pela baiana Martha Vasconcellos.