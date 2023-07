Mulher invade mansão da cantora Taylor Swift, nos EUA

Cantora não estava em casa no momento da invasão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cantora não estava em casa no momento da invasão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A semana da cantora Taylor Swift, de 33 anos, já seria atarefada o bastante com o lançamento da regravação de seu álbum "Speak Now", que aconteceu nesta sexta-feira (07/07), mas acabou sendo ainda mais agitada depois que uma mulher de 54 anos invadiu sua mansão em Rhode Island, nos Estados Unidos.

O caso, divulgado pelo portal americano "TMZ" nesta sexta (07/07), aconteceu na última segunda (03/07). Segundo o veículo, a mulher já havia tentado entrar no imóvel, mas foi convidada a se retirar do local. Depois disso, ela voltou a tentar entrar na casa.

Leia também:

➣ Craque Neto tem celular roubado e leva pedrada no carro

➣ Viúva de Gal Costa é acusada de aplicar golpe em nome da cantora



Identificada como Kimberly Meyer, a mulher foi detida depois que agentes do Departamento de Polícia da região foram acionados por funcionários da cantora. A "invasora" foi capturada, mas liberada sob custódia para passar por julgamento no próximo dia 14.



Taylor não estava em casa no momento em que a invasão aconteceu, segundo uma equipe de funcionários, apesar de ter se deslocado à residência na semana para passar o feriado americano de 4 de julho por lá.

Essa foi a segunda vez em que uma pessoa invade a mansão da artista em Rhode Island; a anterior aconteceu em 2019, quando um homem armado com um pé de cabra e um bastão foi detido no local. A artista vêm ao Brasil neste ano, em novembro, para shows em são Paulo e no Rio de Janeiro.