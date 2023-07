Duo gonçalense é semifinalista no Festival Talentos da MPB

A dupla Ian Medeiros e Décio Machado, de São Gonçalo, é semifinalista do Festival Talentos da MPB, que vai acontecer na sala Baden Powell, em Copacabana. O evento acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de julho, às 19h. O duo, que une as trajetórias artísticas de ambos integrantes, chega ao festival com a música “Um Gênio em Conflito”.

Ian Medeiros, de 52 anos, vem de uma linhagem de músicos. Seu avô paterno e seu pai trabalham com música, e por isso, o incentivavam desde a infância a estudar música, assistir as apresentações de seu pai na noite, e aprender algum instrumento musical pois perceberam que Ian tinha aptidão para isso.

Apesar de ser incentivado desde a infância, foi apenas em 1999 que percebeu que a música era realmente o que queria para sua vida, quando começou a participar de diferentes festivais. Hoje, Ian é cantor, compositor, escritor, cineasta, multi instrumentista, locutor e poeta, além de ter sido Conselheiro de Cultura do município de São Gonçalo, na área musical.

Assim como Ian, seu parceiro, Décio Machado, de 62 anos, nascido e criado no bairro Parada 40, também iniciou sua história com a música durante a infância. Seu irmão, que tocava violão, e sua mãe, que cantava, foram as maiores influências para que ele criasse um amor por essa arte e dedicasse sua vida à disseminá-la.

Décio é poeta, compositor, artista plástico, escritor com 7 livros publicados, é formado em Administração pela Universidade Federal Fluminense, fundador da Editora Machado e criador do Relógio de Sol de São Gonçalo. Além disso, ele é Presidente da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências.

Desse amor individual de cada um pela música, nasceu a parceria da dupla de amigos, que se conheceu por meio da arte. Segundo Ian, eles se conheceram na Secretaria de Cultura do município de São Gonçalo, quando Décio estava participando de um evento de poesias. “Chamei o secretário de Cultura da época, que era meu amigo, e pedi que me apresentasse ao Décio Machado, e assim foi feito. Depois das apresentações contei a minha história para ele e lhe disse da minha vontade de também ser um escritor. Ele sem me conhecer, mandou ir até sua casa e levar algum esboço literário meu. Levei! Dias depois nos encontramos para conversar.”, contou Ian.

Depois desse dia, nunca mais se afastaram, e a amizade só cresceu. “O universo me fez me aproximar do Ian, que se tornou um grande amigo, um irmão.”, disse Décio.

Quanto à parceria musical, surgiu a partir de um poema feito por Décio, que foi musicado por Ian. “Tivemos afinadas músicas, criamos várias canções e participamos no Festival da Canção no Teatro Municipal de São Gonçalo, e felizmente fomos para a final do concurso.”, explicou Décio Machado sobre a trajetória musical da dupla.

Agora, o próximo passo dos dois é o Festival Talentos da MPB. Com a canção “Um Gênio em Conflito”, que além da melodia forte, traz na estrutura também, influências do pop rock e do blues da década de 80 e 90, foram classificados para participar do evento. A música foi concebida através de um poema escrito por Décio, que ao mostrar a Ian, viu que, daquela letra dedicada ao saudoso Renato Russo, poderia surgir mais uma canção. E assim foi feito.

“O nosso sonho é mostrar através da arte como um todo que podemos ser melhores humanos que somos! E que com o nosso dom, possamos atravessar fronteiras e mostrar o nosso trabalho para o maior número de pessoas possíveis.”, finalizou Ian.

Para conferir a música “Um Gênio em Conflito”, clique aqui!