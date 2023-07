Morre quarta girafa importada pelo Bioparque do Rio

Morreu neste sábado (8) mais uma das girafas importadas da África do Sul para serem levadas ao Bioparque do Rio.

Das 18 trazidas pela empresa em novembro de 2021, esta é a quarta que perde a vida no Brasil. Em março, a Justiça aceitou a denúncia contra quatro pessoas envolvidas na importação dessas girafas. Representantes do BioParque vão responder por maus-tratos, entre outras acusações.

Funcionários do Ibama e do Inea também foram denunciados por elaborar documentos falsos de importação e adequação do cativeiro.

As girafas sobreviventes seguem em um resort em Mangaratiba em um ambiente que, segundo o Ibama, não é o ideal. A Polícia Federal foi ao local neste sábado (8), para periciar o animal que morreu.



Em nota, o Bioparque afirmou que os animais passam por exames regularmente e foi identificada a presença de uma bactéria em seis deles. Uma das girafas apresentou resistência a um tratamento e não resistiu.

"É com pesar que o BioParque do Rio comunica o falecimento de uma das girafas que faz parte do seu plantel, na manhã deste sábado, 8 de julho. Os animais passam regularmente por exames de medicina preventiva, realizados por um corpo técnico formado por biólogos e médicos veterinários.Durante os exames de rotina, a equipe identificou o parasita Haemoncus sp em seis animais. O comitê técnico, formado por seis médicos veterinários, imediatamente iniciou um protocolo medicamentoso, colocando os animais em recinto isolado e sob observação intensiva.Cinco animais responderam rapidamente ao tratamento. Todavia, um deles apresentou resistência ao medicamento. Durante a última semana a equipe técnica iniciou outros protocolos de tratamentos.No entanto, infelizmente, houve uma deterioração súbita do estado clínico do animal ao longo desta madrugada, levando-o a óbito. A causa da morte será confirmada após a necropsia do corpo, que será realizada com o acompanhamento dos órgãos competentes".