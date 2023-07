Ator da Turma da Mônica é criticado após expor fetiche com fezes humanas

O ator Fernando Mais, conhecido por dar vida ao Zecão no live-action da Turma da Mônica, surpreendeu fãs ao assumir, neste sábado (8), ser dono de um perfil no Twitter, sob o pseudônimo de Gustavo Scat, que propaga um fetiche sexual bastante controverso, o escatológico (que envolve fezes humanas ou excrementos de animais). Fernando também é autor de um livro sobre o tema.

Após a repercussão negativa, que levou seu nome ao topo da lista de assuntos mais comentados do Twitter, ele pediu para a sua carreira como ator não ser relacionada às preferências sexuais.

Leia Mais

➣ Maricá inaugura estação de tratamento de esgoto Microete

➣ Morre aos 78 anos a atriz paulista Neusa Maria Faro

A página, que já foi retirada do ar, continha vídeos explícitos de pessoas sentido prazer sexual com necessidades fisiológicas (fezes, urinas e peidos) e chocou nomes como o do influenciador Felipe Neto. “Eu não quero mais viver, juro por Deus! Se não entendeu, não busque entender. Você ainda tem motivos pra viver”, disse o famoso.



Em seu perfil oficial, Fernando Mais fez uma série de stories rebatendo os ataques e disse não estar com a saúde mental intacta após a polêmica. “Estou bem da cabeça? Não estou! Está acontecendo o maior medo da minha vida. E eu não fiz nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente”, desabafou.