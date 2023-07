Zé Felipe quase leva 'banho de fogo' em show; vídeo!

Apesar do susto, o cantor não sofreu ferimentos e o show continuou normalmente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Zé Felipe levou um susto durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. O artista cantava a música Banho de Chuva, de Vanessa da Mata, quando quase levou um “banho de fogo” no rosto. Ele se aproximou da máquina de chamas, parte dos efeitos pirotécnicos da apresentação, quando o fogo subiu e quase o queimou.

No vídeo, é possível ver o momento em que Zé Felipe olha incrédulo para a produção. Apesar do susto, o cantor não sofreu ferimentos e o show continuou normalmente.

O momento viralizou nas redes sociais na manhã deste sábado (8) e levantou debate entre os internautas sobre os perigos desses efeitos para os artistas.



"Só quando um artista famoso tiver queimaduras graves, é que esse tipo de coisa será proibida”, escreveu uma usuária do Twitter. “Enquanto não acontecer um desastre, essa pirotecnia não vai acabar”, comentou outra.

Alguns ainda culparam o próprio Zé Felipe pelo risco. “Sabia que dali sairia fogo, foi meter a cara lá porque quis”, afirmou uma internauta.