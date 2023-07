Morre aos 78 anos a atriz paulista Neusa Maria Faro

Neusa atuou na televisão, no teatro e no cinema - Foto: Divulgação

Neusa atuou na televisão, no teatro e no cinema - Foto: Divulgação

A atriz Neusa Maria Faro, de 78 anos, morreu nessa sexta-feira (7). O falecimento foi anunciado nas redes sociais por seu primo e por amigos próximos. O corpo da atriz será enterrado na manhã deste sábado (8), no Cemitério Municipal de Valinhos, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo publicação da amiga e fotógrafa, Priscila Prade, a atriz estava internada.

Neusa Maria Faro era uma atriz renomada, famosa por seus vários papéis em novelas da Globo, no teatro e no cinema. Na Globo, fez novelas como "O Profeta" (2006), "Caras & Bocas" (2009), "Morde & Assopra" (2011), "Amor à Vida" (2013), e ainda “Alma Gêmea” (2005), como a personagem Divina Santini, que lhe deu o bordão “Oswaldo, não fale assim com a mamãe".

No teatro, Neusa realizou inúmeras peças, até o fim de sua vida. Seu último trabalho foi logo antes de ser hospitalizada, quando saiu da peça e foi direto para o hospital, mesmo a contra gosto. Em 2022, participou da peça “Gaslight - Uma Relação Tóxica", que foi um dos últimos trabalhos realizados pelo apresentador Jô Soares.



Neusa Maria Faro ainda teve importantes participações no cinema, e em 2018, interpretou a personagem Maria no filme ”O Segredo de Davi”, que fez com que ganhasse o prêmio de “Melhor Atriz” no festival Los Angeles Brazilian Film Festival.