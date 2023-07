Artistas lamentam morte do ator Zé Celso, aos 86 anos

Zé Celso, idealizador do Teatro Oficina - Foto: Divulgação

Zé Celso, idealizador do Teatro Oficina - Foto: Divulgação

Ícone da dramaturgia, o ator José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso faleceu nesta quinta-feira, aos 86 anos. A morte do ator abalou o mundo artístico. Diversos colegas deixaram mensagens de despedida para o diretor, ator e dramaturgo brasileiro.

Zé Celso estava internado no Hospital das Clínicas, após um incêndio atingir o apartamento em que ele morava, em paraíso, Zona sul de São Paulo. Ele foi resgatado com a ajuda de vizinhos, teve mais de 50% do corpo atingido pelas chamas e precisou ser intubado.

Na ocasião, o Teatro Oficina, liderado pelo dramaturgo, em nota, informou que outros três moradores do apartamento, entre eles Marcelo Drummond, que é casado com Zé Celso, “estão em observação pela inalação de fumaça”. O cachorro do diretor também teve que ser levado a uma clínica veterinária.

Entre os amigos que manifestaram condolências, está o ator José de Abreu: "Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora", escreveu em sua rede social.

O cartunista Larte Coutinho também homenageou o artista. “Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte”, lamentou.

A morte de Zé Celso também teve repercussão entre políticos. Deputado Federal eleito por São Paulo, Guilherme Boulosfez um post no Twitter, destacando a influência do dramaturgo para as artes cênicas.

“Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!”.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que “com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro”.