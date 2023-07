Botafogo fica próximo de assinar com novo técnico português

Uma semana após confirmar a saída do treinador Luís Castro, o Botafogo pode já estar próximo de assinar com outro português para comandar seu elenco. O time estaria em fases finais de negociação com o técnico Bruno Lage, segundo informações apuradas pelo portal "UOL".

Lage vem sendo especulado na função desde que foi divulgado que Castro deixaria o atual líder os Brasileirão para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Relatos de pessoas próximas ao time afirmam que Textor procurou o treinador português no final de semana passado para apresentar o projeto.

O problema, a princípio, seriam questões familiares de Lage quanto a se mudar para o Brasil. Recentemente, ele chegou a ser convidado pelo Atlético-MG, mas não aceitou. Dessa vez, no entanto, as informações internas, segundo o "UOL", são de que o Botafogo o convenceu e ambas as partes já teriam chegado a um acordo inclusive quanto a questões como salário e prazo do contrato.

A expectativa é que os últimos detalhes sejam acertados em breve para que o Alvinegro confirme a contratação. No currículo, Lage traz, principalmente, a experiência no Benfica, de Portugal, primeira equipe que treinou profissionalmente. Seu último clube treinado foi o Wolverhampton, da Inglaterra.