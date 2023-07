Um fica ferido e dois são presos após tiroteio no Barreto

Um suspeito foi baleado durante a tarde desta sexta-feira (07/07) no Barreto, em Niterói, após uma troca de tiros entre um grupo criminoso e policiais militares. Além dele, outros dois homens acusados foram presos durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 12º BPM (Niterói) estavam na região em patrulhamento quando foram surpreendidos por um grupo de suspeitos, que os receberam com tiros. Os policiais reagiram, o que acabou iniciando um breve confronto.

Após a ação, foram encontrados uma pistola, vasta quantidade de drogas, um aparelho rádio comunicador e dinheiro em espécie. Até o momento da publicação desta matéria, a PM ainda não havia informado o estado de saúde do ferido ou para que unidade foi levado.