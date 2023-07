São Gonçalo tem esquema especial de trânsito para a Marcha para Jesus

A Secretaria de Transportes (Semtran) da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema de trânsito especial para a realização da "Marcha para Jesus” que acontecerá neste sábado (8), a partir das 14h. A festividade, que faz parte do calendário oficial da cidade, volta a ser realizada após quatro anos.

A partir das 8h desta sexta-feira (7), começou a ser interditado o tráfego de veículos da Avenida Presidente Kennedy, entre os números 757 e 743, para a instalação do palco onde serão realizadas as apresentações artísticas do evento.

Será interditado parcialmente, a partir das 11h do sábado (8) até o fim da Marcha para Jesus, a Rua Cel. Moreira César, entre os números 157 e 169 para a realização da concentração da festividade. A Marcha seguirá pelas ruas Dr. Feliciano Sodré e Nilo Peçanha, até o Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte.

Fica proibido o estacionamento de veículos, atividades e serviços de carga e descarga, pontos de táxi e pontos de embarque e desembarque de passageiros da pista de rolamento à esquerda das Ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, do início até o número 182, considerando o sentido de circulação viária. Os veículos que estiverem estacionados de forma irregular estarão sujeitos a remoção para depósito público. A determinação também é válida das 11h do sábado (8) até o fim do evento.

A Semtran também irá interditar, a partir das 4h do sábado (8), a faixa exclusiva de ônibus da Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 276, até o fim do evento.

A Avenida Presidente Kennedy, no trecho compreendido entre o número 639 e a Rua Monteiro Lobato, ficará interditada das 4h do sábado (8) às 12h do domingo (9). O acesso ao trecho interditado será permitido somente aos moradores, mediante a apresentação de comprovante de residência.