Após quatro anos, Marcha para Jesus retorna a São Gonçalo

A Marcha para Jesus, evento cristão que acontece em todo o Brasil, retorna a São Gonçalo no dia 8 de julho, às 14h. A marcha profética terá concentração em frente ao INSS, na Rua Coronel Moreira César, e seguirá sentido Lavourão, onde estará o palco principal.

Logo na chegada da marcha, os fiéis participarão de um culto de adoração, que será a abertura de um dia de oração e palavra. O evento contará com diferentes atrações do mundo gospel, como Samuel Messias, Cristina Mel, Pr. Cláudio Duarte, Pr. Paulo Lima, P. Leandro Silva, Unção Ágape, Lilian Azevedo, entre outros.

Segundo a organização do evento, cerca de 300 a 500 igrejas de diversos municípios do estado estão envolvidas na marcha, e espera-se que 10 mil pessoas compareçam à celebração.

A entrada é franca e todos são bem-vindos, independente de idade ou religião. A única orientação é que todas as crianças estejam identificadas com pulseiras com o nome de um responsável e um telefone para contato. Além disso, a Marcha para Jesus promete ser um evento acessível, e contará com banheiros adaptados para pessoas com deficiência.

A realização é da Cenna Music, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo.

Serviço:

Marcha para Jesus

Horário: 14h

Concentração: em frente ao INSS, na Rua Coronel Moreira César

Entrada franca

Sob supervisão de Marcela Freitas*