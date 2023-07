Em áudio vazado, Monique Medeiros deseja morte de Leniel Borel, pai de Henry

Em áudio obtido pela Tv Globo, Monique Medeiros que voltou à prisão na última quinta-feira (05), ré por tortura e homicídio contra o filho Henry Borel, deseja a morte do pai de seu filho, Leniel Borel.

“Amiga, que homem desgraçado, cara. Olha… Meu Deus… Se eu encontro ele na rua, não sei o que eu faço não. Juro. Gosto nem de pensar. Ele é pior que o MP porque ele só quer vingança. Esse homem. É ódio puro no coração dele. Tinha que morrer, infartar, ter um câncer ", disse.

O pai de Henry comentou os áudios vazados.

“Era muito difícil ver isso todo dia, receber esse tipo de informação dela que de alguma forma estava tentando criar um personagem. Monique vem tentando criar um personagem de mulher agredida, de vítima de violência doméstica e, por último, agora ela vem criando um personagem de que ela sofria comigo a mesma coisa que ela sofria com o Jairo, que ela era uma vítima e não a pessoa que causou tudo aquilo.”

De volta à prisão

Monique Medeiros voltou à prisão ontem após determinação do ministro do STF Gilmar Mendes, após análise do recurso expedido por Leniel Borel. A mulher ficará presa no Instituto Penal Santo Expedito, em Gericinó, unidade onde ficou detida anteriormente.