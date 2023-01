Monique Medeiros é afastada do cargo por ter assinado folha de ponto irregularmente

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro divulgou, nesta quarta-feira (25), que Monique Medeiros, ré pela morte do filho Henry Borel, preencheu irregularmente toda a folha de ponto referente ao mês de Janeiro.

O Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, abriu uma sindicância para averiguar rigorosamente o fato e afastou a servidora das funções administrativas no setor de almoxarifado da secretaria.

Monique, que responde pelo homicídio triplamente qualificado do filho, foi autorizada a voltar ao cargo público no dia 12 de dezembro, o que teria causado constrangimento entre os servidores da secretaria. Diante de toda a repercussão do caso, a ré entrou com pedido de licença médica de 60 dias, que foi negado. A perícia médica, realizada nesta terça-feira (24), na Prefeitura do Rio, não atestou a necessidade de afastamento por licença.

O afastamento da servidora foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (25), citando um artigo do Estatuto dos Funcionários do Município do RJ que trata da suspensão preventiva.