Por decisão unânime, Jairinho perde registro de médico

Foi proferida na tarde desta quarta-feira (15), a decisão unânime do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que determinou que o ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, o Jairinho, perdesse o registro de médico.

A reunião contou com a participação remota de Jairinho, do advogado dele e de Leniel Borel, pai do menino Henry Borel. Jairinho é réu no processo que investiga a morte do enteado. A mãe da criança, Monique Medeiros, também responde pelo crime.

O registro médico do ex-vereador já estava suspenso desde junho. A sindicância foi aberta logo depois da morte do menino.

A decisão levou em conta a imperícia e a omissão de Jairinho. Segundo os conselheiros, ele não prestou o primeiro socorro ao menino, já que era médico, além de outras condutas consideradas antiéticas.