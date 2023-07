Combate a incêndio em Neves vira a madrugada e mobiliza quartéis

O trabalho do Corpo de Bombeiros para combater um incêndio em um terreno com material para reciclagem no bairro de Neves, em São Gonçalo, adentrou a madrugada desta sexta-feira (7) e só terminou por volta das 9h20 desta manhã. Cerca de 40 militares de cinco quartéis foram mobilizados para o combate às chamas na Rua Barão de São Gonçalo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 19h44 desta quinta-feira (6) para apagar as labaredas que se espalharam pelas "montanhas" de ferro estocadas em um terreno de um centro de reciclagem. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Diante das proporções, trabalharam no local militares dos quartéis de Niterói (3°GBM), de São Gonçalo (20°GBM), de Colubandê (3/20 DBM), do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI) e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM).

A ação de combate ao fogo foi dificultada principalmente pela altura e pela grande quantidade de material armazenado. O ferro precisou ser “revirado” para que as chamas localizadas na parte inferior das pilhas fossem combatidas. Apesar do fogo ter sido controlado ainda na parte da noite, a ação de rescaldo só foi finalizada no início desta manhã (7).



Nenhum dos imóveis localizados nas proximidades foram afetados por conta do incêndio. Não houve registro de feridos.